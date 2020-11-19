В Симферополе уже возвели 20 остановочных павильонов из 25. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

Работы по возведению новых остановочных павильонов в Симферополе идут полным ходом. На данный момент в крымской столице уже установлено 20 из 25 остановок.

- Установили на улицах 1-й Конной Армии, Ракетная, Бориса Хохлова, Радищева, Лютфие Софу, Кубанская, Красноармейская и других, - уточнил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров, слова которого приводят в пресс-службе мэрии.

Он также добавил, что перед возведением каркаса идут подготовительные работы: рабочие заливают бетонное основание; а уже затем конструкция монтируется, окрашивается, ее остекляют.

Установка павильонов проходит в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министром РК. На работы выделили 12,5 миллионов рублей.

- Новые объекты – так называемые «интерактивные остановки» - соответствуют требованиям комфорта и безопасности для горожан. Они оснащены камерами видеонаблюдения, портами для зарядных устройств, тревожной кнопкой, а также выходом в сеть Интернет, - отметил Маляров.

По его словам, новые остановки повысят комфорт и безопасность людей, ожидающих общественный транспорт.

Работы планируют завершить до конца этого года.

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