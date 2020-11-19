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Государственная почта Украины признала Крым российским

Сейчас через учреждение можно получили или отправить деньги в регион
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Государственная почта Украины признала Крым российским.

Государственная почта Украины признала Крым российским.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Государственная почта Украины – в простонародье «Укрпочта» - признала Севастополь частью России. Помимо этого, учреждение начало принимать денежные переводы из Крыма.

По словам телеведущей Ларисы Волошиной, поддержавшей Майдан, раньше для того, чтобы получить или отправить деньги в Крым, нужно было указывать любой российский город. При этом отправка средств значилась как международный перевод.

- Сейчас же прямые переводы из Крыма получить не проблема. На квитанции, которую мне прислали, написано «Севастополь, Россия». Что вообще происходит? – недоумевает телеведущая.

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