Государственная почта Украины признала Крым российским. Фото: Евгения ГУСЕВА

Государственная почта Украины – в простонародье «Укрпочта» - признала Севастополь частью России. Помимо этого, учреждение начало принимать денежные переводы из Крыма.

По словам телеведущей Ларисы Волошиной, поддержавшей Майдан, раньше для того, чтобы получить или отправить деньги в Крым, нужно было указывать любой российский город. При этом отправка средств значилась как международный перевод.

- Сейчас же прямые переводы из Крыма получить не проблема. На квитанции, которую мне прислали, написано «Севастополь, Россия». Что вообще происходит? – недоумевает телеведущая.

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