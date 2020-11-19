Украинка хотела провезти в Крым запрещенное лекарство

Фото: ПУ ФСБ по Крыму

Гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Крым лекарственный препарат через пункт пропуска «Армянск».

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму, украинка везла лекарство, у которого в составе было запрещенное к провозу через границу вещество.

- Препарат под названием «Лирика» обнаружен сотрудниками пограничного контроля в ходе осмотра перевозимого женщиной багажа, - уточнили в пресс-службе.

При этом нарушительница сказала, что использует лекарство в личных целях по его основному предназначению. Но у женщины не было рецепта от лечащего врача.

Проведенная экспертиза показала, что препарат содержит сильнодействующее ядовитое вещество прегабалин. Проводятся следственные действия, нарушительнице грозит уголовная ответственность.

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