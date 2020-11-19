Трогательное видео: Как в Крыму выпустили стервятника Арли, два года жившего в неволе

Арли оказался на воле. Фото: Григорий Прокопов/VK

Летом 2018 года в Центр помощи дикой фауне «МАТА-МАТА» в Архангельске добросердечные люди принесли крупную птицу, которой нужна была помощь.

Птице нужна была помощь людей. Центр помощи дикой фауне «МАТА-МАТА»/VK

Найденыш, который получил кличку Арли, быстро пошел на поправку. Зоозащитники же стали думать, как доставить этого белоголового сипа, который занес в Красную книгу Крыма, на полуостров. Списались с региональным Министерством природы, организовали доставку на полуостров, и вот могучая птица уже парит в небесах.

- После почти 3-х-дневного путешествия на машине, птица чувствовала себя хорошо. Совершив пробный полет, сип сел на склоне. Мы же решили его не беспокоить. Будем надеяться, что он освоится в Крымских горах, - отметил Григорий Прокопов, крымский ученый, сотрудник КФУ.

Но от Архангельска до Крымского полуострова свыше двух тысяч километров! Как Арли попал на русский Север?

- Сипы способны преодолевать грандиозные расстояния во время миграций, которые совершают не поодиночке, - дали ответ на этот вопрос в Центре «МАТА-МАТА», но что-то случилось с Арли - он захворал и отбился от своих.

Но все плохое позади - птица уже на полуострове. В Крыму же о падальщиках заботятся - охраняют и подкармливают субпродуктами.

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