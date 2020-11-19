В Крыму ремонт дорог выполнили на 67%

На ремонт дорог в этом году потратят 11 миллиардов рублей Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму работы по капитальному ремонту дорог выполнены на 67%. Об этом сообщил вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов.

- Из 11 миллиардов рублей на капремонт дорог физически работ выполнено на 7,8 миллиарда рублей, что составляет 67%, - отметил вице-премьер. - Задача подрядчикам закончить строительно-монтажные работы до 1 декабря и до 10 декабря будут произведены все оплаты.

В настоящее по всем программам в Крыму реализуются 1477 объектов капительного строительства. Из 66,5 миллиардов рублей по ФЦП выполнено работ на 53 миллиарда рублей, или 82%.

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