Уровень безработицы в Крыму вырос в 10 раз по сравнению с апрелем

Фото: Архив "КП"

В Крыму зарегистрировано больше 50 тысяч безработных граждан. Это на 45,5 тысячи больше по сравнению с апрелем текущего года, когда был введен жесткий режим самоизоляции, и не работали многие сферы экономики. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид Михалевский.

По его словам, на 1 апреля текущего года было официально зарегистрировано больше 4,5 тысячи безработных, а на сегодняшний момент их больше 50 тысяч человек.

Замминистра отметил, что есть много людей, работающих неофициально.

- Мы все время говорили о неформальной занятости. По скромным оценкам 250-300 тысяч человек в Республике Крым не осуществляют свою трудовую деятельность официально, - отметил Михалевский.

Чиновник отметил, что 54% вакансий, которые нужны экономике Крыма сегодня, это рабочие специальности.

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