Почти полтысячи владельцев участков, изъятых под «Тавриду», не получили расчет

Официально запуск "Тавриды" в эксплуатацию состоится в декабре Фото: Михаил ПАТЛИС

Государство рассчиталось за 1007 из 1476 земельных участков, изъятых под строительство трассы «Таврида». Объект должен быть сдан в эксплуатацию в декабре текущего года.

- Там, где судебная процедура, вопросов нет, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Рисков по выплатам вне судов не должно быть никаких.

По данным ООО «Институт «Шельф», за месяц подписано 114 соглашений с собственниками изъятых наделов, доведя общее количество договоров до 1256. Деньги выплатили за возмещение 1007 земельных участков, 942 уже зарегистрированы за республикой. Еще 35 проходят судебную процедуру и 234 нуждаются в корректировке документации.

Из 90 объектов капительного строительства, попавших под снос из-за строительства «Тавриды», в судебных тяжбах застряли 13.

Напомним, в августе президента Путин открыл движение по «Тавриде» в четырехполосном варианте. В декабре состоится официальный ввод дороги в эксплуатацию.

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