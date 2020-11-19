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экономика

В Крыму на стройках не хватает 20 тысяч рабочих

Подрядчики не могут найти строителей
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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На многих стройках рабочих вдвое меньше необходимого

На многих стройках рабочих вдвое меньше необходимого

Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму на стройках за бюджетных счет не хватает 20 тысяч рабочих. Об этом сообщил вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов.

- Мы проанализировали с Минстроем дефицит рабочей силы по тем программам, которые действуют в Республике Крым, и оцениваем его в 20 тысяч человек, - отметил он.

Дефицит рабочей силы приводит к срыву сроков строительства детских садов и школ. Подрядчики получают несколько объектов, растягивая мощности и не успевая закончить объекты к назначенной дате. Вместе с тем, по коммерческим контрактам такие строительные фирмы сроков не нарушают.

В настоящее по всем программам в Крыму реализуются 1477 объектов капительного строительства. Из 66,5 миллиардов рублей по ФЦП выполнено работ на 53 миллиарда рублей, или 82%.

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