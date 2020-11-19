В микрорайоне Красная горка Симферополя может появиться смотровая площадка. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

Жители Симферополя планируют обустроить смотровую площадку. Разбить ее хотят в микрорайоне Красная горка по улице Вишневой.

- Они пожелали обустроить и очистить территорию, а также установить малые архитектурные формы для удобства и комфорта горожан, - уточнили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Глава администрации Елена Проценко идею поддержала и пообещала помочь в ее реализации.

- Я очень рада, что вы проявляете активную гражданскую позицию и выступаете с желанием сделать наш город чище и красивее, - подчеркнула она во время личного приема граждан.

Помимо этого, люди просили организовать катание на лошадях в парках. Также во время приема обсудили вопросы освобождения земельных участков от застроек и сноса нелегальных построек – гаражей, заборов, навесов и прочего.

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