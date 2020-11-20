Крымские курорты попали в десятку самых «ажиотажных» городов для отдыха в Новый год

Бахчисарай популярен у отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты отметили небывалый спрос на новогодний отдых в России, который привел к супер-спросу на аренду квартир, отелей и домов: по сравнению с 2019 годом бронирование квартир выросло на 80 процентов, отелей - на 65, домов - на 55.

- Красная Поляна в Краснодарском крае, Феодосия, Судак, Бахчисарай, Симферополь, Мисхор, Евпатория в Крыму, а также Банное в Башкирии, Кондопога и Петрозаводск в Карелии составили десятку самых «ажиотажных» направлений для отдыха в новогодние праздники 2020 – 2021, - сообщили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Топ-10 «ажиотажных» направлений для отдыха на Новый год (по данным брони жилья с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, в рублях):

Красная Поляна, 5382

Феодосия, 2288

Банное, 16831

Судак, 1755

Бахчисарай, 2114

Симферополь, 2486

Мисхор, 2000

Евпатория, 3618

Кондопога, 18000

Петрозаводск, 3500

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