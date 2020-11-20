Крымские курорты попали в десятку самых «ажиотажных» городов для отдыха в Новый год

Бахчисарай популярен у отдыхающих.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты отметили небывалый спрос на новогодний отдых в России, который привел к супер-спросу на аренду квартир, отелей и домов: по сравнению с 2019 годом бронирование квартир выросло на 80 процентов, отелей - на 65, домов - на 55.
- Красная Поляна в Краснодарском крае, Феодосия, Судак, Бахчисарай, Симферополь, Мисхор, Евпатория в Крыму, а также Банное в Башкирии, Кондопога и Петрозаводск в Карелии составили десятку самых «ажиотажных» направлений для отдыха в новогодние праздники 2020 – 2021, - сообщили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Топ-10 «ажиотажных» направлений для отдыха на Новый год (по данным брони жилья с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, в рублях):
Красная Поляна, 5382
Феодосия, 2288
Банное, 16831
Судак, 1755
Бахчисарай, 2114
Симферополь, 2486
Мисхор, 2000
Евпатория, 3618
Кондопога, 18000
Петрозаводск, 3500
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50