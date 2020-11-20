«ЛизаАлерт» Крым разыскивает жителя Судака

Сейтмеметов Дилявер Сейдалиевич. Фото: «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым просит помочь найти человека.

Фото: «ЛизаАлерт» Крым/VK

Пропал Сейтмеметов Дилявер Сейдалиевич, - сообщили волонтеры в соцсети.

61-летний житель Судака день тому назад - 19 ноября, ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего 1959 года рождения: рост - 170 сантиметров, худощавый, глаза серые, волосы седого цвета.

Всех, кто его видел пропавшего или знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700 54 52 или 112.

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