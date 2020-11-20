Студентка КФУ представит Крым на всероссийском конкурсе

Диана стала единственной участницей конкурса от республики. Фото: Пресс-служба КФУ

Студентка Крымского федерального университета Диана Фурсова представит полуостров на всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России» - 2020». Как сообщили в пресс-службе вуза, в этом году соревнование пройдет в онлайн-формате.

Диана стала единственной участницей конкурса от республики.

- Я решила попробовать свои силы, поскольку такой шанс не выпадает каждый день. Кроме того, эту идею поддержали и мои близкие, – отметила студентка 3 курса факультета славянской филологии и журналистики.

Строгое жюри будет оценивать участников сразу по трем конкурсам: фотосессии, творческому номеру и видеовизитке. Для первого состязания участницам нужно будет представить несколько образов: национальный, молодежный и вечерний.

Также девушка отметила, что подобные конкурсы объединяют, помогают знакомиться с новыми интересными людьми и развивают такие качества, как смелость и артистичность.

Всего в «Мисс и Мистере Студенчества России» примут участие 80 девушек и парней из разных регионов страны, а финал состоится 28 ноября.

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