Молодой человек сбежал из Украины в Крым, чтобы не воевать на Донбассе

Юноше помогли сбежать в Крым из Украины. Фото: официальный сайт Уполномоченного по правам в Севастополе.

Молодому человеку – гражданину Украины – помогли перебраться в Крым и спастись от принудительной отправки на Донбасс.

К уполномоченному по правам человека в Севастополе Павлу Буцаю за помощью обратилась мать парня, которая с 2013 года жила в городе-герое. Она рассказала, что молодого человека призывают в армию воевать с ЛДНР.

Сын быть участником гражданской войны не желал, а потому несколько лет назад принял решение перебираться к матери. Но оформить российское гражданство он не смог из-за того, что украинский паспорт оказался просрочен.

- Уполномоченным была проведена рабочая встреча с начальником Управления по вопросам миграции УМВД России по Севастополю Мариной Протасовой, по итогам которой молодому человеку была оказана необходимая помощь, а также приняты документы, требуемые для рассмотрения вопроса о принятии в гражданство Российской Федерации, - уточнили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе.

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