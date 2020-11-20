Советник Зеленского назвал свой способ вернуть Крым

Фото: Сергей Куницын/Facebook

Советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын предложил свой вариант «возвращения» Крыма. По его мнению, нужно в первую очередь вернуть «мозги людей».

- Надо вернуть мозги людей. То есть перевернуть их сознание, - заявил экс-губернатор Севастополя в эфире телеканала ATR.

Сергей Куницын при этом исключил вариант, что на полуострове можно будет создать крымскотатарскую автономию, поскольку подавляющее большинство населения - представители других народов. Политик отметил, что нужно ориентироваться на их решение.

- Не учитывать тот фактор, что на территории Автономной Республики Крым 85% живет не крымских татар, мы не можем. Нравится это кому-то или нет, но это факт, - добавил политик.