В Крыму реконструкцию Чокракской дамбы завершили раньше срока

Проезжую часть дамбы уже открыли. Фото: Александр Овдиенко / Facebook

С окончанием ремонта Чокракской дамбы поздравил жителей и гостей Крыма глава администрации Сак Александр Овдиенко. По его словам, проезжую часть уже открыли.

- Даже при самых благоприятных условиях после определенных проблем реконструкция должна была завершиться не раньше 2022 года, - цитирует Овдиенко Крым 24.

Ремонт проводился в рамках федеральной целевой программы «Реконструкция дороги с расширением дорожного полотна между озером Чокрак и прудом Ковш с учетом передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50