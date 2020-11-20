На ремонт дорог в муниципалитетах Крыма потратят 10,5 миллиардов рублей. Фото: Архив "КП"

На капитальный ремонт дорог в крымских муниципалитетах потратят 10,5 миллиардов рублей. Работы планируют начать в начале следующего года.

- В ближайшее время будет принято решение о перераспределении Республике Крым 10,5 миллиардов рублей на ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия в муниципальных образованиях, - написал в своем Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Работу с подрядными организациями он призвал усилить. Помимо этого, Аксенов также попросил обеспечить подрядчиков возможностью прямой связи с ним.

- На Портале Правительства Республики Крым закрепляется номер горячей линии, позвонив на которую, представители подрядных организаций смогут оперативно информировать о возникающих проблемах и быть уверенными, что их обращение будет доведено до меня в кратчайшие сроки, - уточнил глава региона.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50