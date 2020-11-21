На консервном предприятии Симферополя нашли опасную продукцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время внеплановой выездной проверки на симферопольское предприятие, производящее консервы и полуфабрикаты, специалисты Южного межрегионального Управления Россельхознадзора нашли больше пяти тонн опасных продуктов.

- В морозильной камере на момент проверки находились 5396 кг жира и сырья животного происхождения без маркировки, даты выработки и установленных сроков годности, - сообщили в пресс-службе органа.

За хранение небезопасной продукции руководителя предприятия и юридическое лицо оштрафовали на 320 тысяч рублей. Жир и сырье сожгли.

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