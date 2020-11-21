«Крым – часть Украины»: новый президент Молдавии о принадлежности Крыма

Новый президент Молдавии Майя Санду не признала Крым российским. Фото: скриншот из видео с интервью

Новый президент Молдавии Майя Санду не признала Крым российским. В своем интервью украинскому изданию «Европейская правда» она заявила, что республика принадлежит Украине, а все сказанное предшественником Игорем Додоном – глупости.

- Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма, - подчеркнула новоизбранный президент в интервью. - Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом.

Санду также добавила, что из-за малого количества украинских СМИ в ее стране местные жители не все знают о событиях на Украине.

Мнение народа о принадлежности Крыма разошлось: одни признают полуостров частью России, другие – нет.

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