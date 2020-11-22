Погода в Крыму на 22 ноября: мокрый снег и тепло до +10

Вода в Черном море всего +10°…+15°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 ноября на Крымском полуострове, как сообщили синоптики, в отдельных районах будет мокрый снег.

- В Симферополе облачно. Утром небольшой дождь, мокрый снег, местами туман; днем без осадков. Ветер северо- западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без осадков. Ветер северный до 15 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

На Южном берегу Крыма небольшой дождь. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

В Керчи переменная облачность. Временами осадки (дождь со снегом). Ветер северо-западный, северный до 10-15 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°.

Температура воды в Черном море 10°…15°.

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