В Крыму обезвредили 80 бомб времен войны

Фото: сайт МЧС Крыма

В Крыму обезвредили 81 бомбу времен Великой Отечественной войны.

В частности, специалисты МЧС ликвидировали одну фугасную авиационную бомбу ФАБ-50 массой 50 кг, две авиационные осколочные бомбы АО-2.5 и 78 восемь авиационных осколочных бомб АО-2.5.

- Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - сообщил глава МЧС РК Сергей Шахов.

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