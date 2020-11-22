Крыму на ремонт дорог в следующем году выделят 16 млрд рублей

Средства будут выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фото: Архив "КП"

Крым в следующем году получит 16 млрд рублей на ремонт дорог. Средства будут выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Мы получим дополнительно 10, 6 млрд рублей на национальный проект Безопасные и качественные автодороги». Таким образом общая сумма составит 16 млрд рублей на ремонт. Прочем, цифра может изменится, так как 24 ноября пройдет второе чтение законопроекта о бюджете, и средства могут перераспределить, - цитирует «Крыминформ» вице-премьера Республики Крым-министра финансов Ирину Кивико.

Лимиты бюджетных обязательств на указанную сумму доведут к концу текущего года, чтобы власти могли заключить контракты с подрядчиками.

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