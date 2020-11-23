В Джанкойском районе появится «Лавандовый пояс». Фото: Михаил ПАТЛИС

В Джанкойском районе высадят 17 тысяч кустов лаванды для производства эфирного масла.

- Сегодня в селе Яркое в парковой зоне местные жители начали высадку лаванды в рамках реализации проекта «Лавандовый пояс». Цель проекта – возродить лавандовые поля, - сообщил министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин, слова которого приводят в пресс-службе Минсельхоза Крыма.

Он добавил, что саженцы для осуществления проекта предоставила Научно-производственная эфиромасличная ассоциация Крыма.

Инвестором выступила компания ООО «Агрофирма «Тургеневская», которая занимается выращиванием лаванды и розы и уже имеет больше 450 гектаров посевных площадей эфиромасличных культур.

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