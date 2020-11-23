«Это не палуба Титаника»: В передаче «Однажды в России» высмеяли набережную Феодосии

Ведущий продемонстрировал фотографию набережной в эфире телеканала ТНТ Фото: Архив "КП"

В выпуске известного шоу «Однажды в России» авторы программы пошутили над состоянием набережной Феодосии.

Ведущий проекта Азамат Мусагалиев решил продемонстрировать фотографию с городской набережной. На ней был изображен пестрый общепит с яркой надписью «Пицца», но само сооружение находилось в плохом состоянии.

- Нет, это не палуба «Титаника», которую подняли со дна океана через сто лет. Это - набережная Феодосии, наши дни. Не «эти» дни, а наши дни! А вообще вся остальная Феодосия очень похожа на Италию: здесь есть и пицца, и здания, которым на вид больше двух тысяч лет, - посмеялся Мусагалиев.

Однако в шутке присутствовала и доля упрека. Ведущий передачи призвал местную администрацию «не стесняться» и отремонтировать сооружения.

- Друзья мои, не переживайте, ремонтируйте! Если не понравится, время рано или поздно вернет все в изначальное состояние, - отметил телеведущий.

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