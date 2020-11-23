Жителя Ялты задержали за прием наркотиков

В Ялте задержали местного жителя за прием наркотиков. Фото: Архив "КП"

Жителю Ялты грозит до трех лет лишения свободы за прием наркотиков. Мужчина попал в поле зрение сотрудников полиции, будучи под веществами.

Инцидент произошел на одной из улиц курортной столицы Крыма: полицейские остановили подозрительного мужчину 30 лет на вид. Ранее несудимый задержанный плохо ориентировался в пространстве, не мог ответить на простые вопросы и с трудом переставлял ноги.

Во время обыска карманов у мужчины изъяли пачку сигарет, внутри которой находился сверток изоленты с белым порошком. По словам местного жителя, наркотик он заказал в интернете для себя, товар забрал из тайника.

- Согласно заключению экспертов, предоставленное вещество является наркотическим средством N-метилэфедроном (так называемая «соль») массой 0,49 г, - уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.

За нелегальное приобретение и использование в своих целях вещества против жителя Ялты возбудили уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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