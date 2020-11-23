В Евпатории с 26 ноября прекратят подачу горячей воды

Евпаторийцы остануться без горячей воды. Фото: Архив КП

В Евпатории с 26 ноября прекратят централизованную подачу горячей воды. Возобновить обещают к Новому году после ввода в строй второй ветки Вилинского водозабора.

- Вынужден поставить в известность жителей Евпатории, что до конца декабря с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды, как это было сделано в Симферополе, - сообщил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Мы этот режим восстановим до конца года.

После ввода в эксплуатацию второго этапа Вилинского водозабора, ГУП «Вода Крыма» получит от Росгеологии скважины для подключения в водопроводную сеть.

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