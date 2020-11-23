Мотоциклист свалился в овраг на горной трассе под Судаком

На горной трассе под Судаком мотоциклист улетел в овраг. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

На горной трассе под Судаком мотоциклист улетел в овраг. Инцидент произошел днем 22 ноября.

Сообщение о том, что в районе горы Ай-Георгий турист не справился с управлением мотоцикла и упал в овраг, поступило в службу спасения в 14.55. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада «КРЫМ-СПАС».

Мотоциклиста нашли в овраге юго-западной части горы. На носилках пострадавшего доставили сотрудникам «скорой помощи». Сейчас мужчина находится в приемном покое Судакской городской больницы, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

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