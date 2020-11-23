Житель Симферополя украл у приятеля заначку в 30 тысяч долларов

Полиция продолжает выяснять обстоятельства кражи Фото: Архив "КП"

В крымской столице мужчина украл у своего друга 30 тысяч 200 долларов. Как удалось выяснить КП-Крым, житель Симферополя мастерски подобрал ключ к навесному замку и тайно пробрался в гараж приятеля.

Когда вор зашел в помещение, то в поле его зрения оказалась маленькая картонная коробка от обуви. В ней находилась крупная сумма денег.

Сейчас полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося и проводит анализ по записям с камер видеонаблюдения.

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