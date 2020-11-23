В Симферополе и Севастополе 24 ноября частично исчезнет электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет, потому что будут ремонтироваться электросети. Причем жителей столицы ждет масштабное кратковременное отключение света в ночное время.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бетховена, 58, 69-81 (нечет)

ул. Коцюбинского, 44, 53,

ул. Солнечная, 48а-52 (чет), 47а-53 (нечет),

ул. Лебедева, 46,

ул. Федько, 53,

ул. 51 Армии, 55.

ул. 2-ой Гвардейской Армии, 30-82а (чет), 1-45 (нечет),

ул. Севастопольская, 137,139,149,

пер. Заводской, 3,43,

ул. Подгорная, 20-28а (чет)

с 23.00 (24 ноября)

до 01.00 (25 ноября)

ул. Кечкеметская, пр. Победы, ул. Карьерная, ул.Зуйская, ул.Виноградная, пер. Зуйский, ул.Пригородная, ул. Луговая, пер.Песчанный, пер.Алмазный, пер. Карьерный, пер. Ливенский, ул. Бородина, ул.Острякова,ул.Скалистая, Про-езд Скалистый, ул. Глинки, ул. Самохвалова, ул. Мамеди-Эмир-Усеина, ул.Абденановой,ул.Аппазова, ул.И.Тамакчи, ул.Курсеитова, ул.Греческая, ул.Понтийская,Туп.Понтийский, ул.Афинская, ул. Сельская, ул.Наратли, ул.Хадырлез, ул.Усеин-Усеин-Заде, Тупик Б.Аметова, Тупик Шелляме, ул. Курсентова, ул.Дагджи, ул. Па-хотная, ул. Озимая, Х.Чапчакчи, пос. Каменка, пер.Сельский, ул.Братьев Ивановых, ул.Таирова,ул. Тейфук, ул.Ислямов,ул.Колосковая, ул.Сенокосная,ул.Космонавтов, ул.Водоемная, ул.Пшеничная,пер. Автобусный, ул. Надинского; ул. Кечкеметская, пр. Победы, ул. Карьерная, ул.Зуйская, ул.Виноградная, пер. Зуйский, ул.Пригородная, ул. Луговая, пер.Песчанный, пер.Алмазный, пер. Карьерный, пер. Ливенский, ул. Бородина, ул.Острякова,ул.Скалистая, Проезд Скалистый, ул. Глинки, ул. Самохвалова, ул. Мамеди-Эмир-Усеина, ул.Абденановой,ул.Аппазова, ул.И.Тамакчи, ул.Курсеитова, ул.Греческая, ул.Понтийская,Туп.Понтийский, ул.Афинская, ул. Сельская, ул.Наратли, ул.Хадырлез, ул.Усеин-Усеин-Заде, Тупик Б.Аметова, Тупик Шелляме, ул. Курсентова, ул.Дагджи, ул. Пахотная, ул. Озимая, Х.Чапчакчи, пос. Каменка, пер.Сельский, ул.Братьев Ивановых, ул.Таирова,ул. Тейфук, ул.Ислямов,ул.Колосковая, ул.Сенокосная,ул.Космонавтов, ул.Водоемная, ул.Пшеничная,пер. Автобусный, ул. Надинского, ул. Артезианская, ул.Барышева, ул.Октябрят, ул.Коммунаров, ул.Перегонец, ул. Титова, пер.Шелковичный, ул.Озерова, ул.Савватеева, ул.Краснодарская, ул.Автомобильная, Красногорский Проезд, ул.Сельвинского,ул.Солдатская, пер.Розовый, ул.Камышбурунская, ул.Полярная, ул. Дачная, ул. Бела Куна, ул.Ковыльная, ул. Дерюгиной, ул.Буденного, ул.Лебедева, ул. Ладыгина, пер. Гранитный, ул.Суходольная, ул.Фурманова, ул.Чапаева, ул.Щорса, ул.Симеизская, ул. Лазо, ул.Хабаровская, ул.Полюсная, ул.Панфиловцев, ул.Сотовая, ул.Пасечная, ул.Трудовая, ул.Счастливая, ул.Северная, ул.Парниковая, пер.Косогорный, ул.Арабатская, ул.Хабаровская, ул.Панфиловцев, ул. Бокуна, ул. Куйбышева, ул. Донская, пер. Огородний, пер. Донской, ул. Донская, ул. Общественная, пер. Стрелковый, ул.Дорожная, ул.Чонгарская, пер. Дорожный, ул.Молодых Подпольщиков, ул.Стрелковая, ул. Куйбышева,ул. Киевская, ул. Кубанская, ул.Таманская, пер. Нижнегорский, ул.Мазанская, ул.Нижнегорская, ул.Геническая, ул. Геническая, ул.Каспийская, ул. Киевская, ул.Межевая, ул.Огородняя, ул.Приусадебная, ул.Межевая, ул.Запрудная, ул.Казаряна, ул.Ягодная, ул.Ясная, ул.Талая, ул.Механизаторов, ул.Восточная, ул.Школьная, ул. Тесленко, ул.Степная, пер.Урожайный, пер.Майский, ул.Журавлиная, ул. Апрельская, ул.Тихая, ул.Майская, ул.Дружных, ул.Фестивальная, пер.Фестивальный, пер.Апрельский, ул. Уральская, ул.Бр.Айвазовских, ул.Генуэзская, ул.Тенистая, туп.Тенистый, ул.Отважных, ул.Белая, ул.Сакская, ул. Новосергеевская, Новосергеевский заезд, Краснодарский проезд, пер. Краснодарский, ул. Алтайская, пер. Лиственный ул.Добромыслова, ул.Ефимовой, ул.Судакская, ул.Волочаевская, ул.Каширина, ул.Чечеткина, ул.Яковлевой, ул. Бокуна, пер Новосергеевский, ул.Совхозная,ул. Хачатряна, ул.Дальняя, ул.Овощная, ул.Тепличная, ул.Северского, ул.Ерошенко, ул.Косухина,ул.Селиванова, ул. Автомобилистов, ул.Чукурча, пер.Чукурча, пер.Софиевский, пер.Тынч, пер.Стаценко, ул.Матвеева, ул.Войтенко,ул.Стаценко, ул.Заклюки, ул.Мамакъ, ул.Федоренко,ул. Луцкого, ул. 51-й Армии, ул. Лермонтова, ул. Грибоедова, ул. Скрипниченко, ул.Комсомольская,ул.Бетховена, ул.Крупской, пер.Гравийный, ул.Стахановцев,ул.Чайковского, пер. Вольный,ул. Вольный, ул.Дмитриева, ул.Рождественская, ул.Гридасова, ул.Черных, ул. Приветная, ул.Почтовая, ул.Дунайская, ул. Тракторная, ул.Маршала Рыбалко, ул. Осенняя, пер.Дунайский, ул.Сарматская, ул.Азызлер, ул.Шеитлер, Хаджи Гирей, ул. Челеби Джихан

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Утренняя, 6-18, 9-11, 17, 25;

ул. Прохладная, 18;

ул. Коммунаров, 4;

ул. Василия Жукова, 42, 46, 100;

ул. Аксютина, 37, 39, 14-20, 34;

пер. Оздоровительный, 8, 1-А, 1-7, 11;

ул. Оздоровительная, 2-6, 10-30, 3-13, 23-25, 29;

ул. Новикова, 10-А, 10-Б, 10, 31, 33;

ул. Солнечная, 29;

ул. Богдана Хмельницкого, 8;

ул. Урицкого, 12, 14;

ул. Мира, 2-А;

ул. Звездная, 1

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50