Крым вошел в список лидеров по темпам распространения COVID-19

В число с наибольшим суточным показателем заболеваемости полуостров еще не вошел Фото: Архив "КП"

Крым вошел в топ регионов России по распространению коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По данным специалистов, самые высокие показатели инфекции зарегистрировали в Республике Алтай, Еврейской автономной области, Вологодской области, Санкт-Петербурге, Смоленской области, Пермском крае, Республике Крым и Ненецком автономном округе.

Однако в число с наибольшим суточным показателем заболеваемости полуостров еще не вошел.

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