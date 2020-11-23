Какая погода ждет жителей Крыма на этой неделе

По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие дни будет сухой и теплой. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крым эта неделя не принесет сильных осадков. Максимум, на что можно рассчитывать, - кратковременные дожди, сообщает ForPost со ссылкой на региональный гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, из-за проходящего над полуостровом очередного фронтального раздела завтра, 24 ноября, ожидается небольшой дождь.

- До конца рабочей недели будет сухо и тепло. Даже теплее, чем на прошлой неделе: днем 5-10 градусов тепла, ночные температуры в горной и предгорной местности до минус двух градусов, на ЮБК будет 5-7 градусов тепла, - уточняет начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Она также добавила, что в Крыму также не ожидается опасных погодных явлений в ближайшее время.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50