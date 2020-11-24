На Украине задержали производителя керамики за поставку товара в Крым. Фото: Архив "КП"

Сотрудники Службы безопасности Украины обвинили производителя керамике в сепаратизме из-за экспорта товаров в Крым

- Оперативники спецслужбы установили, что по незаконному механизму товары согласно внешнеэкономическим контрактам поставляли по адресу подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в России, - сообщили в пресс-службе ведомства и добавили, что затем продукцию ввозили в Крым.

В компаниях-производителе керамики, расположенных в Киеве и Харькове, прошли обыски, во время которых сотрудники спецслужбы нашли и изъяли документы о возведении филиала компании в Крыму.

Против руководителей возбудили уголовное дело по факту финансирования деятельности, направленной на свержение конституционного строя. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

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