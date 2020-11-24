Глава Симферополя призвала местных жителей сообщать ей о стихийных свалках. Фото: Елена Проценко / Facebook

Глава администрации крымской столицы Елена Проценко предложила жителям и гостям Симферополя сообщать о местах образования стихийных свалок мусора. Помимо этого, она призвала к совести нечистоплотных людей.

- Надо начинать с себя. Это мое стойкое убеждение. Можно сколько угодно ругать коммунальные службы и винить их во всех смертных грехах, но пока мы сами не научимся уважать свой город, труд людей, которые обеспечивают в нем порядок, мы не будем жить в чистоте, - подчеркнула мэр крымской столицы в своем Facebook.

По ее словам, специально для тех, кому неудобно вывозить на полигон строительный мусор и ветки деревьев, на контейнерной площадке по улице Куйбышева установили контейнер-«лодочку». Но он так и стоит незаполненный: горожане складируют мусор вокруг него.

- Видимо, так проще, – донести до места «сброса», оставить, а там – хоть трава не расти. Бесполезно взывать к совести, если ее нет, - негодует Проценко.

В связи с этим глава администрации Симферополя предложила всем, кому небезразличен вид города, сообщать ей об образовании подобного рода свалок.

- Призываю фиксировать на фото или видео такие случаи и присылать мне в личные сообщения или в комментарии к этой публикацией. А я буду принимать адекватные меры реагирования, - подытожила мэр города.

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