Специалисты КФУ нашли в пещере «Таврида» останки новых обитателей. Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского

За полевой сезон этого года специалисты Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского нашли в пещере Таврида костные останки новых обитателей.

Так, в руки палеонтологов попали кости полевок, тушканчиков, карликового бобра и слепыша. Самым крупным из них был дикобраз Hystrix refossa. Кроме них в пещере обитали две саблезубые кошки.

- Это были крупный, почти со льва, Гомотерий и более изящный Мегантереон размером с леопарда. Кроме того, найдены останки настоящих кошек: это были древняя рысь и пока не определенная кошка, напоминающая по телосложению гепарда. Состав группы хищных пополнился представителем семейства куньих. Нами найдены фрагменты скелета древнего хорька, - уточнил ведущий методист Зоологического музея Крымского федерального университета, палеонтолог Дмитрий Старцев, слова которого приводят в пресс-службе Крымского федерального университета.

Помимо этого, специалисты нашли в пещере останки двух видов сов, дрофы, стрепета и утки-мандаринки. Также были найдены кости сухопутной черепахи и более мелкие костные останки жаб, змей и ящериц, которые специалисты пока изучают.

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