Из фонтана Алушты спасли красноухих черепах. Фото: Евгений Черевко / ВКонтакте

Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность пост о спасении красноухих черепах. Неравнодушные жители Алушты заприметили рептилий в фонтане «Рыбак»: несчастные плавали среди мусора и не могли впасть в анабиоз, сообщает ForPost.

- Кто несет ответственность за черепах, брошенных умирать в высыхающей и холодной помойке, в которую превратился фонтан «Рыбак»? – вопрошает автор поста и фотографий с черепашками.

Из фонтана рептилий достали рыболовным сачком и в оцинкованном ведре отнесли их на зиму в Алуштинский аквариум.

В «родной водоем» черепах вернут весной, до этого же времени, по словам главы администрации курортного города Галины Огневой, фонтан почистят и спустят воду.

Это не первый случай, когда черепах оставляют на произвол судьбы в загрязненных водоемах. Так, в 2018 году жители Севастополя нашли в пруду перед закрытым в то время торговым центром «Муссон» 23 красноухих черепахи. Рептилий передали Никитскому ботаническому саду, где они активно размножаются.

Жители Крыма до сих пор приносят черепах в ботсад, если содержать их не могут.

- Из жалости всех принимаем. Кормим за свои средства, но корм дорожает с каждым годом. В этом году черепахи отложили яйца, и у нас появились четыре черепашонка. Все лето предлагала посетителям их забрать, но никто не захотел, - сетует заведующая сектором парка «Монтедор» Никитского ботанического сада Наталья Боркута.

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