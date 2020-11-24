Иностранные хакеры пытаются устраивать кибератаки на информструктуру Крыма

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Спецслужбы иностранных государств пытаются получить доступ к информационной инфраструктуре Крыма, чтобы устраивать кибератаки. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

- Анализ угроз безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры России показывает, что спецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на нее негативное воздействие, - сказал секретарь Совета безопасности РФ.

Основные инциденты, которые были зафиксированы в Крыму, это внедрение вредоносного программного обеспечения. Это происходит из-за того, что на полуострове не выполняют требования по защите информации. Кроме того, Патрушев отметил, что органы власти и местного самоуправления используют зарубежные системы видеоконференции.

Также секретарь Совета безопасности Российской Федерации подчеркнул, что каждый год растет количество хакеров, желающих получить доступ к информресурсам органов власти для блокировки или же получения доступа к охраняемым банкам данных.

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