Исполняющей обязанности главы администрации Ялты стала экс-директор «Массандры»

Фото: страницы Янины Павленко на Facebook

Исполняющей главы администрации Ялты стала Янина Павленко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Решение о новом назначении приняли депутаты Ялтинского горсовета на внеочередной сессии. Конкурс на замещение должности главы города пройдет 22 декабря в 10.00.

Напомним, что прежний градоначальник Иван Имгрунт был госпитализирован в клинику Санкт-Петербурга с пневмонией. Однако мэр города скончался в больнице на 60-м году жизни.

Янина Павленко, назначенная на должность и. о. главы администрации, ранее занимала должность директора винзавода «Массандра», который власти Крыма собираются продать с молотка на аукционе. 13 ноября глава РК Сергей Аксенов предложил Янине Павленко принять участие в конкурсе на должность градоначальника Ялты, а 20 ноября ее кандидатуру согласовали на должность первого заместителя главы администрации города.

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