В Крыму пьяный водитель пытался сбежать от ГИБДД, но застрял в овраге. Фото: официальный сайт МВД по РК.

Дежурство около села Оленевка для сотрудников ГИБДД обернулось настоящим приключением, закончившимся арестом пьяного водителя иномарки в овраге.

На объездной дороге в Черноморском районе инспектор решил остановить автомобиль марки Ford Siera. Однако водитель оставил сигнал сотрудника без внимания, прибавив скорости.

За мужчиной началась погоня. Попытавшись избавиться от «хвоста», он свернул с дороги в поле. Уехал нарушитель, правда, недалеко – спустя несколько метров машина застряла в овраге. Тогда водитель попытался сбежать на своих двоих, но был задержан, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Владелец автомобиля оказался жителем одного из сел Черноморского района. За отказ остановиться, а также пройти медосвидетельствование против пьяного нарушителя составили протокол. Помимо этого, у него не оказалось при себе страхового полиса. Машину отправили на штрафстоянку.

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