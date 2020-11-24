В Крыму не будут штрафовать за отсутствие зимней резины на машине. Фото: Архив "КП"

В связи с приближающейся зимой жители Крыма, владеющие личным транспортом, все чаще задаются вопросом, оштрафуют ли их за отсутствие зимней резины.

В техническом регламенте таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» сказано, что с декабря по февраль запрещается эксплуатация легковых транспортных средств и грузовиков до 3,5 тысяч килограмм, не укомплектованных зимними шинами. Владельцы же остальных категорий автомобилей могут спокойно ездить на любой резине.

Если же к 1 декабря автолюбитель не успел поменять шины, штрафовать не будут – на данный момент ни в Основных положениях по допуску ТС к эксплуатации, ни в КоАП РФ такого наказания нет.

Но сотрудники ГИБДД могут призвать к ответственности за другое: если резина не соответствует требованиям Перечня неисправностей и условий к ПДД. В таком случае нарушителю придется платить денежный штраф в размере 500 рублей, пишет Крымская газета.

Помимо этого, инспекторы будут следить за сезонностью колес, а водителям, которые зимой эксплуатируют летнюю резину, стоит быть готовым к предупреждениям в свой адрес.

- Уже сейчас при оформлении ДТП сотрудником перечисляются все особенности транспортного средства, в том числе указывается, какая резина и в каком состоянии стоит на автомобиле, повлияли ли ее характеристики на происшествие. Этого вполне достаточно для принятия последующего решения страховыми компаниями, - подчеркнул инспектор по особым поручениям управления ГИБДД по Республике Крым Станислав Довганюк.

Он также порекомендовал всем автолюбителям в целях безопасности поменять до 1 декабря все летние покрышки на зимние.

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