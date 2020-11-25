В КФУ сохранят дистанционный режим обучения до следующего семестра

Студенты КФУ будут сдавать сессию в онлайн-формате. Фото: официальный сайт КФУ им. Вернадского

Студенты Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского останутся на дистанционном обучении до конца семестра. Сессия также пройдет в онлайн-формате, кроме тех предметов, где присутствие обучающихся необходимо.

По словам ректора вуза Андрея Фалалеева, во многих филиалах КФУ занятия сейчас проходят в смешанном режиме: лекции преподаватели читают онлайн, а лабораторные и практические проходят очно с соблюдением всех профилактических мер.

- Что касается Симферополя, здесь обстановка более напряженная, поэтому здесь режим обучения тоже смешанный, но с преобладанием бесконтактной формы работы, - уточнил Фалалеев, слова которого приводит пресс-служба КФУ имени В. И. Вернадского.

Ректор добавил, что такой формат работы сохранится даже в начале следующего семестра.

- Сейчас ведется работа по составлению расписания на следующий семестр. Если в этом семестре мы лекции проводили в начале дня, а лабораторные и практические – во второй половине, чтобы не нагружать общественный транспорт в часы пик, то в следующем семестре, возможно, в отдельные дни будут проходить дистанционные лекции, в другие – практические занятия в контактном режиме, - подчеркнул ректор университета.

Напомним, из-за распространения новой коронавирусной инфекции и других вирусных заболеваний студентов Крымского федерального университета с 27 октября перевели на дистанционный режим обучения. Все лекционные занятия в вузе проходили в онлайн-формате.

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