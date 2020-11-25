Военные США и Румынии провели стрельбы около Крыма

Стрельбы прошли в Черном море. Фото: Архив "КП".

В Черном море прошли совместные стрельбы военных из США и Румынии. Представители двух армий стреляли вблизи Крыма из реактивных систем залпового огня.

Как сообщает портал DVIDS, который связывают с Пентагоном, еще три месяца назад военные силы США в Европе получили на вооружение РСЗО HIMARS. За это время они уже второй раз продемонстрировали их боевое применение. Две установки и расчеты были переброшены в Румынию на самолетах C-130 Hercules.

Как пишет Forbes, стрельбы в Черном море были «посланием для Москвы», чтобы показать, как армия США в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь.

Совместные стрельбы, о которых идет речь, произошли 19 ноября. В учениях участвовали батальон армии США и несколько румынских подразделений.

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