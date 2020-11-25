Киев арестовал 50 российских судов за заходы в порты Крыма

Украина продолжает считать порты Крыма своими. Фото: Архив "КП".

Полсотни кораблей России арестованы решением так называемой прокуратуры Автономной республики Крым (расположена на Украине, - Ред.). Причина - заход этих судов «на временно оккупированную территорию».

- Судом наложен арест на 50 судов-нарушителей, 11 из них осуществляли заход в закрытые порты временно оккупированного Крыма под российским флагом, - заявили в несуществующем ведомстве.

По данным «прокуроров», сегодня принимаются меры по установлению местонахождения этих судов для выполнения постановления суда.

Более того, Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по фактам незаконного пребывания судов в закрытых портах Крыма.

Ранее, напомним, Киев арестовал 44 самолета российских авиакомпаний за полеты над Крымом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50