Первый этап строительства трассы Симферополь - Евпатория - Мирный выполнен на 90%

Работы по строительству 25-километровой трассы начались еще в апреле
Строительство первого этапа трассы Симферополь - Евпатория - Мирный выполнено на 90%, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.
Работы по строительству 25-километровой трассы начались еще в апреле. Ее начали строить в рамках Федеральной целевой программы, общая стоимость работ составила 8 миллиардов рублей. Проект включает в себя 6 транспортных развязок, 3 надземных пешеходных перехода, экраны, которые защищают от шума, и несколько автобусных остановок.
Все работы планируют завершить уже в 2021 году.
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