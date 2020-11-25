В Крыму зарегистрировали еще 6 летальных случаев от COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму от новой коронавирусной инфекции скончалось еще 6 человек. Таким образом, количество умерших COVID-положительных пациентов достигло 258 человек.

Напомним, в Крыму за сутки зафиксировали 225 случаев заражения COVID-19, в 18 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных в больницу за медпомощью самостоятельно обратилось 169 человек. Еще 56 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.

Всего за сутки в региональных лабораториях обследовали 3 тысячи 653 человека на новую коронавирусную инфекцию. С начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороло 10 тысяч 212 человек.

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