Количество переведенных в дистант школьников в Крыму сократилось вдвое

На прошлой неделе на дистанционном обучении находилось 2 038 школьников Фото: Архив "КП"

Крымских школьников вдвое реже стали переводить на дистанционное обучение, сообщила министр образования республики Валентина Лаврик на заседании оперштаба по коронавирусу.

- На 24 ноября в детских садах закрыто 20 дошкольных групп, в них 419 детей. Учащиеся 50 классов 33 образовательных организаций - это 1 137 детей - переведены на дистанционное обучение, - отметила Лаврик.

Заметим, на прошлой неделе на дистанционном обучении находилось 2 038 школьников.

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