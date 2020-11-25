Где в Крыму самый большой прирост заболеваемости Covid-19

Симферополь лидирует по росту заболеваемости. Фото: Архив "КП".

Самый большой рост заболеваемости коронавирусом в Крыму наблюдается в Симферополе, Феодосии, Джанкойском и Красноперекопском районах.

Как заявила на оперативном штабе главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская, эти регионы вышли в первую пятерку, где уровень заболеваемости в целом за неделю превышает среднекрымские показатели.

При этом отрицательные темпы прироста по сравнению с предыдущей неделей регистрируются в Алуште и Ялте.

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