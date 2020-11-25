Тесты на коронавирус в Крыму можно будет сдать в машине скорой помощи

Применять новый метод начну в ближайшее время, обещал Аксенов. Фото: Архив "КП.

Тесты на коронавирус начнут использовать прямо в машинах скорой помощи. Это облегчит работу медиков и будет удобно для пациентов.

Как сообщил на заседании штаба по коронавирусу глава республики Сергей Аксенов, сегодня люди вынуждены ждать результаты тестов по нескольку дней либо отправляться за ними лично в лаборатории.

- Будем использовать в машинах скорой помощи тесты быстрого реагирования на антитела. Это облегчит работу скорых. Эту неделю тестируем ряд методик, - заявил Аксенов.

Напомним, что за сутки в у 225 человек в Крыму нашли ковид. При этом смертность от вируса на полуострове выросла в полтора раза. Тем не менее, по данным Роспотребнадзора, Крым вышел на плато по заболеваемости ковидом и пневмониями.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50