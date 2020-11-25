В Евпатории задержали коммерсанта, причастного к махинациям с уборкой улиц. Фото: Архив "КП"

В Евпатории задержали еще одного предпринимателя, нанесшего ущерб бюджету курортного города в размере больше 12 миллионов рублей.

Договор по уборке юго-западной части города и курортной зоны Евпатории МБУ «Порядок» и управляющая компания заключили еще в 2018 году. К выполнению работ директор предприятия привлек несколько индивидуальных предпринимателей, оказавшихся мошенниками. Они предоставляли руководителю на оплату счета с ложными показателями о выполненной работе.

Предприниматели получили больше 12 миллионов рублей за якобы проделанную работу.

- Коммерсанты были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В рамках следствия проведены обыски, изъята документация, представляющая интерес для следствия, - добавили в пресс-службе Слекдома по РК.

Против мошенников возбудили уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

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