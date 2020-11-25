Для жалоб и обращений: В Крыму открылся Центр управления регионом

ЦУР открылся по поручению президента РФ. Фото: телеканал "Крым 24"

В Крыму открылся Центр управления регионом (ЦУР), сотрудники которого займутся обращениями граждан в органы власти. Их задача – координировать жалобы между ведомствами и министерствами.

Как передает «Крым 24», за счет применяемых механизмов, которые отлично проявили себя в Москве, до минимума будет сокращен срок от получения жалобы из любой точки полуострова - до устранения проблем.

Руководить ЦУРом республики будет Анатолий Половинец, который ранее работал пресс-секретарем министерства ЖКХ региона.

Подобные центры по поручению президента должны начать работу во всех субъектах страны до 1 декабря.

Координировать работу структуры будет автономная некоммерческая организация «Диалог», созданная в ноябре 2019 года департаментом информационных технологий Москвы.

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