В Крыму на 250 гектарах высадят деревья в рамках нацпроекта. Фото: Архив "КП"

В Крыму в самом разгаре реализация проекта «Сохранение лесов», целью которого – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

В рамках проекта в этом году пройдет высадка лесных культур на площади 250 гектаров. На данный момент площадь высаженных деревьев составляет 195,1 гектаров.

Проект «Сохранение лесов направлен не только на увеличение площади лесвосстановления, а также и на оснащение учреждений лесопожарной и лесохозяйственной техникой, нужных для комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, сообщает Крымское информационное агентство.

Главная задача напроцекта – сохранение лесов, в том числе на тех территориях, где деревья вырубили или погибли.

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