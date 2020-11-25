В Крыму результаты тестов на COVID-19 будут предоставлять спустя сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Результаты ПЦР-тестов жителям Крыма больше не придется ждать несколько дней. В скором времени его начнут предоставлять спустя сутки.

По словам министра здравоохранения республики Александра Остапенко, ранее анонсированная система «Фармковид-19», которая ускорит обмен информацией между ПЦР-лабораториями, медорганизациями и Роспотребнадзором, начнет работу со дня на день.

- Мы планируем выйти на 24 часа при желаемом нормативе 48 часов. Более того, сейчас начинается тестирование на наличие антигена, что также вне сомнений ускорит получение заключений. Начнем проводить тесты на антитела со скорой помощи, - подчеркнул министр во время совещания по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму.

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